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Владимирскую пенсионерку убили из-за двух тысяч рублей 

ИА Regnum 43 минуты назад
Пенсионерку убили из-за двух тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин и женщины, которые обвиняются в убийстве пенсионерки и разбое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
23 июля 2019 года двое мужчин, находясь в поисках денег, решили ограбить бабушку своей знакомой. Они пришли к ней в дом, избили и задушили. В кармане у пенсионерки нашли 2,5 тысячи рублей. Её внучка, узнав о произошедшем, помогла им избавиться от орудий преступления.
Также внучка и её кавалер, как выяснили следователи, за несколько дней до этого уже украли у бабушки 50 тысяч рублей.
В зависимости от роли фигуранты дела обвиняются по статьям «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Убийство, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», «Кража» и «Сокрытие особо тяжкого преступления». Дело рассмотрит Владимирский областной суд.
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Происшествия , Владимирская Область
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