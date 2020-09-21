Пенсионерку убили из-за двух тысяч рублей

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин и женщины, которые обвиняются в убийстве пенсионерки и разбое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

23 июля 2019 года двое мужчин, находясь в поисках денег, решили ограбить бабушку своей знакомой. Они пришли к ней в дом, избили и задушили. В кармане у пенсионерки нашли 2,5 тысячи рублей. Её внучка, узнав о произошедшем, помогла им избавиться от орудий преступления.

Также внучка и её кавалер, как выяснили следователи, за несколько дней до этого уже украли у бабушки 50 тысяч рублей.

В зависимости от роли фигуранты дела обвиняются по статьям «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Убийство, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», «Кража» и «Сокрытие особо тяжкого преступления». Дело рассмотрит Владимирский областной суд.