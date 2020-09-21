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В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле 

РИА Новости 8 минут назад
Туристы изнасиловали гида в отеле
Фото: depositphotos.com
В Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, сообщает NDTV.
Полицейские рассказали, что пострадавшая сообщила о нападении на следующий день и назвала имена шести подозреваемых, в том числе и женщины. Все они были арестованы.
Номер в гостинице был забронирован на имя двух бизнесменов. Гид рассказала, что она сильно нуждалась в деньгах, и ее заманили в отель, пообещав ссуду под низкий процент.
Полиция продолжает расследование происшествия.
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Происшествия , Дели , Индия
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