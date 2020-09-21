Туристы изнасиловали гида в отеле

Дели туристический гид заявила о групповом изнасиловании, произошедшем в пятницу в пятизвездочном отеле, сообщает NDTV.

Полицейские рассказали, что пострадавшая сообщила о нападении на следующий день и назвала имена шести подозреваемых, в том числе и женщины. Все они были арестованы.

Номер в гостинице был забронирован на имя двух бизнесменов. Гид рассказала, что она сильно нуждалась в деньгах, и ее заманили в отель, пообещав ссуду под низкий процент.

Полиция продолжает расследование происшествия.