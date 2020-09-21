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Гулявшую голой телеведущую забрали в психдиспансер 

Вероника Полынина 11 минут назад
Гулявшую голой телеведущую забрали в психдиспансер
Фото: FACEBOOK.COM/HILDAKARMEN
Российскую телеведущую и актрису Хильду Кармен забрали в психдиспансер после прогулки голышом по подмосковному Раменскому.
Как сообщал «Рамблер», 20 сентября очевидцы сняли на видео, как по проезжей части в Раменском прогуливалась обнаженная девушка. Позже в ней опознали актрису и телеведущую Хильду Кармен, известную по работе на телевидении и съемками в фильмах и сериалах «Качели», «Хвалебная речь Денису Кораблеву», «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью», «Свидание» и др.
На записи девушка шла голой по улице, а за ней ехала патрульная машина. В конце прогулки актрису поджидала бригада скорой помощи, которая, по данным «Московского комсомольца», увезла ее в психоневрологический диспансер.
До сих пор не известно, что послужило причиной «голой» прогулки. По предварительным данным, в крови Хильды Кармен не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.
Происшествия , Денис Кораблев , Раменское
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