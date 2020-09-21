Гулявшую голой телеведущую забрали в психдиспансер 

Российскую телеведущую и актрису Хильду Кармен забрали в психдиспансер после прогулки голышом по подмосковному Раменскому

Как сообщал «Рамблер», 20 сентября очевидцы сняли на видео, как по проезжей части в Раменском прогуливалась обнаженная девушка. Позже в ней опознали актрису и телеведущую Хильду Кармен, известную по работе на телевидении и съемками в фильмах и сериалах «Качели», «Хвалебная речь Денису Кораблеву », «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью», «Свидание» и др.

На записи девушка шла голой по улице, а за ней ехала патрульная машина. В конце прогулки актрису поджидала бригада скорой помощи, которая, по данным «Московского комсомольца», увезла ее в психоневрологический диспансер.

До сих пор не известно, что послужило причиной «голой» прогулки. По предварительным данным, в крови Хильды Кармен не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.