Пассажир авиакомпании Red Wings , летевший из турецкой Анталии в Казань , атаковал членов экипажа самолета и попал на видео. Об этом сообщают «Вести».

По информации телеканала, отдохнувший россиянин был пьян и начал буянить на борту. Пассажиры и бортпроводники попытались успокоить туриста, однако он сопротивлялся и продолжал скандалить и ругаться матом.

Отмечается, что он также ударил одного из членов летного состава, после чего его скрутили другие путешественники. По прилете в аэропорт мужчину задержали полицейские, на него заведено уголовное дело.

21 сентября сообщалось, что британского туриста задержала полиция после того, как он во время авиаперелета напал на своего друга и откусил ему часть уха. Известно, что 29-летний британец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у бортпроводников налить ему какой-либо спиртной напиток. Впоследствии путешественник отпил из стакана своего попутчика и позже вступил с ним в конфликт.