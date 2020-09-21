Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Правозащитник объяснил, почему Ефремов поспешил побриться налысо в СИЗО 

News.ru и ещё 8 12 минут назад
Ефремову повезло: правозащитник о стрижке налысо
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, поспешил побриться налысо, так как ему предоставился шанс сделать это именно сейчас. В противном случае своей очереди он мог бы ждать ещё долго, объяснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Дело в том, что по правилам внутреннего распорядка, принятым в следственном изоляторе, для стрижки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых требуется специальное разрешение. Нередко ожидание ответа на запрос затягивается, так как машинок не хватает.
Таким образом, артисту повезло, считает общественник.

Ефремову была выдана машинка для стрижки, и сокамерник его постриг, — рассказал Мельников «Пятому каналу».

Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО
ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что актёр сбрил машинкой свою узнаваемую густую шевелюру.
News.ru: последние новости
В Москве мужчина погиб после падения с Крымского моста В Москве мужчина погиб после падения с Крымского моста Австрийские журналисты считают, что Навального отравили западные спецслужбы Австрийские журналисты считают, что Навального отравили западные спецслужбы Гулявшую голой по Подмосковью телеведущую забрали в психдиспансер Гулявшую голой по Подмосковью телеведущую забрали в психдиспансер
Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Иван Мельников , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лжегинеколога осудили в Москве
Лжегинеколога осудили в Москве
Пока вы не уснули: раскрыта опасность для экономики России
Пока вы не уснули: раскрыта опасность для экономики России
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
Предполагаемая любовница Ефремова пропала
Предполагаемая любовница Ефремова пропала
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
01:19
Представителя Крыма прервали на форуме ООН
Политика
Глава СК дал поручение по Пашаеву
01:39
Глава СК дал поручение по Пашаеву
Происшествия
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
00:37
Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение