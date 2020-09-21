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Тела задохнувшихся угарным газом мужчины и женщины нашли в каюте катера в Подмосковье 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Два тела нашли в катере в Подмосковье
Фото: ТАСС
Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства смерти двух человек, чьи тела обнаружили в каюте катера в Подмосковье, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища в дер. Сорокино городского округа Мытищи, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом», — сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, утечка газа произошла в результате запуска в каюте катера переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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Происшествия , Ольга Врадий , СКР , АГН "Москва" , Московская область
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