Два тела нашли в катере в Подмосковье

Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства смерти двух человек, чьи тела обнаружили в каюте катера в Подмосковье, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
«В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища в дер. Сорокино городского округа Мытищи, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом», — сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, утечка газа произошла в результате запуска в каюте катера переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.