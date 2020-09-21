Два тела нашли в катере в Подмосковье

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«В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища в дер. Сорокино городского округа Мытищи, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом», — сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, утечка газа произошла в результате запуска в каюте катера переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. По итогам проверки примут процессуальное решение.