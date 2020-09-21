Как стало известно, яд «Новичок» находился на бутылке, из которой Навальный пил в отеле. О том, что именно произошло, он знал уже в аэропорту, и даже успел отправить в номер своих людей для того, чтобы они забрали улики. Те пришли в отель и сразу же взяли правильную бутылку. И — о, чудо! — никто через пару минут в судорогах с пеной у рта не свалился замертво, — привели доводы журналистов издания на портале 5-tv.ru.
Они там сами подмешают отравляющее вещество, а потом скажут, что нашли его. А результаты российских анализов никогда не признают, — подытожили журналисты издания.