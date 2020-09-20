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Еще 12 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Еще 12 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5069 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 20 сентября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать специалиста, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 6148 случаев коронавируса.
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