Российский турист напал на экипаж самолёта 

Пассажир, будучи пьяным, стал приставать к членам экипажа, скандалить и ругаться матом. После того, как мужчина ударил одного из бортпроводников, его скрутили уже сами пассажиры. По прилёте в аэропорт авиадебошира задержали полицейские, на него заведено уголовное дело, сообщают «Вести».

Очевидцы зафиксировали происшествие на видео.

Как писал NEWS.ru, в августе летящие на курорт пассажиры самолёта подрались из-за маски. Сообщалось, что пассажир следовавшего на Ибицу лайнера авиакомпании KLM отказался надевать маску. Это привело к драке с другими людьми в салоне. Всего в драке приняли участие около 10 человек. Мужчина, который не стал надевать маску, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его повалили на пол, а других людей попросили успокоиться.