В жилом доме в Тюмени произошел взрыв 

Тюмени взорвался газ в жилом пятиэтажном доме. ЧП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ. Частично повреждены квартиры, разрушены два балкона, Звонок о происшествии поступил спасателям в 20 часов 11 минут 20 сентября, сообщает «Тюменская линия».

По информации МЧС, из дома эвакуировали 75 человек. Взрыв газа произошел на втором этаже и не вызвал пожара. Информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте работают спасатели, полицейские, бригады скорой помощи.

Видео с места ЧП опубликовал канал «Подъем».