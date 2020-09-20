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В жилом доме в Тюмени произошел взрыв 

Майк Габриелян 1 час назад
В жилом доме в Тюмени произошел взрыв
Фото: РИА Новости
В Тюмени взорвался газ в жилом пятиэтажном доме. ЧП произошло на улице 50 лет ВЛКСМ. Частично повреждены квартиры, разрушены два балкона, Звонок о происшествии поступил спасателям в 20 часов 11 минут 20 сентября, сообщает «Тюменская линия».
По информации МЧС, из дома эвакуировали 75 человек. Взрыв газа произошел на втором этаже и не вызвал пожара. Информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте работают спасатели, полицейские, бригады скорой помощи.
Видео с места ЧП опубликовал канал «Подъем».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Челябинске произошел взрыв бытового газа.
Происшествия , Тюмень
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