Раскрыты преступления замглавы наркоотдела МВД

Следователи обнаружили вторую плантацию конопли у заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отделения МВД по городу Великие Луки . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Псковской области.

Пойманный ФСБ полицейский использовал растения для подбрасывания гражданам. Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября подозреваемый организовал подставное задержание местного жителя с наркотиками. Замглавы наркоотдела вменяется превышение должностных полномочий и организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств.

Сотрудники СКР и ФСБ провели десять обысков и изъяли имеющие значение для следствия предметы и документы.

16 сентября весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) был задержан ФСБ в ходе спецоперации. Полицейских заподозрили в выращивании конопли для подброса подозреваемым.