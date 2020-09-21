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Пойманный ФСБ замглавы наркоотдела МВД подбрасывал коноплю со своей плантации 

Lenta.ru и ещё 3 30 минут назад
Раскрыты преступления замглавы наркоотдела МВД
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Следователи обнаружили вторую плантацию конопли у заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отделения МВД по городу Великие Луки. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Псковской области.
Пойманный ФСБ полицейский использовал растения для подбрасывания гражданам. Согласно материалам уголовного дела, 15 сентября подозреваемый организовал подставное задержание местного жителя с наркотиками. Замглавы наркоотдела вменяется превышение должностных полномочий и организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств.
Сотрудники СКР и ФСБ провели десять обысков и изъяли имеющие значение для следствия предметы и документы.
16 сентября весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского районного отдела внутренних дел (РОВД) был задержан ФСБ в ходе спецоперации. Полицейских заподозрили в выращивании конопли для подброса подозреваемым.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , МВД , Великие Луки
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