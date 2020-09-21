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В Сочи турист утонул на глазах у отдыхающих 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Турист утонул на глазах у отдыхающих в Сочи
Фото: ТАСС
Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».
На размещенных в сети кадрах видно, как несколько человек бросаются на помощь тонущему, а затем вытаскивают его из воды на берег и оказывают первую помощь. Впоследствии на место прибыла бригада медиков.
Как уточняет канал, инцидент произошел днем в субботу, 19 сентября, на одном из пляжей Центрального района курортного города. По словам очевидцев, мужчина находился в море недалеко от берега в бессознательном состоянии. Известно, что отдыхающие, а затем врачи пытались его реанимировать, однако пострадавший скончался, не приходя в сознание.
Местные правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства его смерти.
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Происшествия , МВД , Сочи
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