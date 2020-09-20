Под Курганом легкий самолет приземлился на автотрассу 

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося начата процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", так как происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство.

Причины происшествия устанавливаются