Под Курганом легкий самолет приземлился на автотрассу 

Легкий самолет "Сигма" совершил посадку на автодорогу Курган — Куртамыш, передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту случившегося начата процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", так как происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство.
Причины происшествия устанавливаются