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Под Курганом легкий самолет приземлился на автотрассу 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Под Курганом легкий самолет приземлился на автотрассу
Фото: Газета.Ru
Легкий самолет "Сигма" совершил посадку на автодорогу Курган — Куртамыш, передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту случившегося начата процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта", так как происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, отмечает ведомство.
Причины происшествия устанавливаются
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Происшествия , СКР , Курган , Куртамыш
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