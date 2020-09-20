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В Финляндии паром с россиянами сел на мель 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой напресс-атташе посольства России Марину Шкуренко.
Как стало известно, инцидент произошел у Аландских островов. На борту судна были 207 пассажиров и 74 члена команды. Все они были эвакуированы.
На борту находилось 11 российских граждан, никто из них не пострадал.
По словам пресс-аташе, консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали гражданам РФ содействие.

"Все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн", — сказала Шкуренко.

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