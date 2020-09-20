Россиянка после секс-вечеринки вышла голая в окно 

Петербурге после секс-вечеринки с тремя любовниками 22-летняя девушка напала с ножом на одного из них и голая выскочила в окно 13 этажа.

Инцидент произошел накануне. Три молодых человека пригласили Яну Ч. на совместную тусовку, пишет телеграм-канал 112

Молодые люди весело провели время, выпили, а затем легли спать. Один из парней — Павел М. — рассказал, что проснулся под утро, почувствовав боль — девушка наносила ему удары ножом. Он испугался и выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь. Девушка в это время выпрыгнула в окно (квартира находится на 13 этаже) и разбилась насмерть.

Когда парень поднялся обратно в квартиру, он увидел табурет у открытого окна. Его друзья в это время спали.

Полиция уже нашла переписку молодых людей, носящую интимный характер.

Петербургское издание Konkretno.ru пишет, что у девушки была неоднозначная репутация. В личных аккаунтах она публиковала свои эротические фото. Девушка приехала в северную столицу из Воркуты. Ее труп нашли 19 сентября около 8 часов утра во дворе дома 14 по Ново-Александровской улице.

Издание уточняет, что трое молодых людей познакомились с девицей в соцсети и пригласили ее «в гости». Вечер с алкоголем и сексом плавно перетек в ночь кошмара.

Пострадавший,31-летний житель Купчино попал в больницу с колото-резаными ранами. Хозяин жилища — 27-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных по делу нет.