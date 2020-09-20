Учитель до смерти избил школьницу на уроке

В День учителя преподаватель математики до смерти избил 10-летнюю ученицу за два неправильных ответа на его вопросы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Инцидент произошел в китайской провинции Сычуань 10 сентября, когда учителя КНР отмечают профессиональный праздник. Девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить преподавателей.

Затем на уроке математики она не смогла ответить на два вопроса. В наказание педагог поставил её на колени, начал дергать за уши и бить по голове. Одноклассники рассказали, что после экзекуции девочка не смогла подняться и вернулась на место только с их помощью.

Через три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать домой — ей стало плохо. Бабушка примчалась в школу, но внучка уже не могла говорить и открывать глаза. Ее госпитализировали, но медики были бессильны: девочка скончалась.

Бабушка рассказала, что девочка боялась посещать занятия по математике, так как учитель часто прибегал к телесным наказаниям.