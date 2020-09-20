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Учитель до смерти избил школьницу на уроке за незнание математики 

Майк Габриелян 16 минут назад
Учитель до смерти избил школьницу на уроке
Фото: Pixabay.com
В День учителя преподаватель математики до смерти избил 10-летнюю ученицу за два неправильных ответа на его вопросы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Инцидент произошел в китайской провинции Сычуань 10 сентября, когда учителя КНР отмечают профессиональный праздник. Девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить преподавателей.
Затем на уроке математики она не смогла ответить на два вопроса. В наказание педагог поставил её на колени, начал дергать за уши и бить по голове. Одноклассники рассказали, что после экзекуции девочка не смогла подняться и вернулась на место только с их помощью.
Через три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать домой — ей стало плохо. Бабушка примчалась в школу, но внучка уже не могла говорить и открывать глаза. Ее госпитализировали, но медики были бессильны: девочка скончалась.
Бабушка рассказала, что девочка боялась посещать занятия по математике, так как учитель часто прибегал к телесным наказаниям.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нижегородец обвинил учителя в избиении пятиклассника.
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