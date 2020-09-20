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Стрельба произошла в караоке-клубе в центре Москвы 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В центре Москвы произошла стрельба
Фото: РИА Новости
Очевидцы сообщили о стрельбе в круглосуточном заведении в центре столицы в ночь на 20 сентября.
По предварительным данным, стрельба произошла в караоке-клубе на Садово-Кудринской улице. Подробности инцидента устанавливаются, данных о пострадавших пока нет, передаёт РЕН ТВ.
Как писал NEWS.ru ранее, врачи не смогли спасти трёхкратного чемпиона Ливана футболиста Мохаммеда Атви. Он скончался в больнице после того, как был ранен пулей, которую выпустили в воздух во время похорон жертвы взрыва в Бейруте в прошлом месяце.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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