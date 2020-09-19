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Ученый пропал на российском научном судне 

Майк Габриелян 33 минуты назад
Ученый пропал на российском научном судне
Фото: РИА Новости
Ученый исчез с научного судна во время экспедиции по Волге. Об инциденте сообщаетглавное управление МЧС по Астраханской области.

«При выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащему ФГБНУ ВНИРО на 170 км. Карайского банка 40 км. ниже с. Мултаново Володарского района Астраханской области пропал ведущий специалист», — сказано в сообщении спасателей.

Научный сотрудник института рыбного хозяйства и океанографии исчез с борта судна сегодня. Его фамилия пока не называется. Тревогу поднял диспетчер Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Пропавшего ищут транспортные полицейские, рыбаки, пограничники, спасатели.
Ранее «Рамблер» сообщал, что исчез ученый, создавший детей-мутантов.
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Происшествия , МЧС , Росрыболовство
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