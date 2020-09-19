Ученый пропал на российском научном судне 

Ученый исчез с научного судна во время экспедиции по Волге. Об инциденте сообщаетглавное управление МЧС по Астраханской области.
«При выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащему ФГБНУ ВНИРО на 170 км. Карайского банка 40 км. ниже с. Мултаново Володарского района Астраханской области пропал ведущий специалист», — сказано в сообщении спасателей.
Научный сотрудник института рыбного хозяйства и океанографии исчез с борта судна сегодня. Его фамилия пока не называется. Тревогу поднял диспетчер Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Пропавшего ищут транспортные полицейские, рыбаки, пограничники, спасатели.
Ранее «Рамблер» сообщал, что исчез ученый, создавший детей-мутантов.