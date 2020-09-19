Ученый пропал на российском научном судне 

«При выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащему ФГБНУ ВНИРО на 170 км. Карайского банка 40 км. ниже с. Мултаново Володарского района Астраханской области пропал ведущий специалист», — сказано в сообщении спасателей.