В захламленной квартире нашли второй труп 

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Тело второго жильца нашли в заполненной мусором квартире на улице Пражской в Петербурге . Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Найдено второе тело, это женщина», — сказал источник.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в Петербурге полицейские и спасатели вскрыли квартиру после жалоб соседей на неприятный запах. Но они не смогли пройти дальше коридора — от пола до потолка квартира была завалена мусором. Найти хозяев в ней не удалось. Позднее заявление о пропаже родителей подала дочь пенсионеров.

Разбор завалов продолжался несколько дней, сотрудники МЧС и коммунальщики постепенно продвигались вглубь жилища. Сначала они нашли двух котов, затем тело мужчины — пенсионера. Его «отрыли» накануне.

Как рассказали соседи, 65-летняя женщина жила с 70-летним неходячим мужем. Ухаживала она за ним самостоятельно