Скандальный монастырь на Урале захотели взорвать

Сотрудники полиции задержали мужчину, который заявил о "минировании" Среднеуральского женского монастыря и Храма на Крови в Екатеринбурге , сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

По его словам, в течении двух минувших суток поступило несколько сообщений о минировании Храма на Крови, спортивного комплекса "Динамо" и Среднеуральского женского монастыря, где находится лишенный сана и отлученный от Церкви бывший схимонах Сергий ( Николай Романов ). Каждый факт органы внутренних дел проверяли, проводилась эвакуация, ничего подозрительного полиция не обнаружила.

"Взяли подозреваемого на железнодорожном вокзале областного центра. Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой. В отношении "шутника" полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Фигурант дела содержится под стражей в ИВС", — сказал представитель полиции.

Как уточнил Горелых, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.