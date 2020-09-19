Турист без страховки полез на небоскреб в Париже

Un type grimpe la tour #montparnasse en ce moment sans être assuré. On ne parvient pas a distinguer s'il a un masque. pic.twitter.com/ze1JEV9Xie— bulldozzorr (@Bulldozzorr) September 18, 2020 Мужчину задержали в пятницу после того, как он попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа башню Монпарнас в XV округе французской столицы, сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщается, инцидент произошел в пятницу вечером. Неизвестный попытался голыми руками без какой-либо страховки залезть на небоскреб высотой 209 метров. Когда он находился на полпути к вершине здания, к нему спустились спасатели на веревке. Наверху мужчину задержали.