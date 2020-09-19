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Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Турист без страховки полез на небоскреб в Париже
Фото: © Flickr / wyzik
Мужчину задержали в пятницу после того, как он попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа башню Монпарнас в XV округе французской столицы, сообщает радиостанция France Bleu.
Как сообщается, инцидент произошел в пятницу вечером. Неизвестный попытался голыми руками без какой-либо страховки залезть на небоскреб высотой 209 метров. Когда он находился на полпути к вершине здания, к нему спустились спасатели на веревке. Наверху мужчину задержали.
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