Взрыв произошел на заводе «Азот» 

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В Новомосковске Тульской области произошел взрыв на химическом предприятии НАК "Азот", передают местные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС России

По предварительной информации, в закрытом на ремонт цеху по производству аммиака произошла разгерметизация трубы с водородом. Последовал взрыв и возгорание водорода.

Трубопровод был немедленно перекрыт. На месте ЧП работают пожарные расчеты — полностью ликвидировать горение планируется к полуночи. Ведется сброс давления в трубопроводе, продолжается подача азота.

Вредные выбросы в результате взрыва зафиксированы не были, угрозы распространения аммиака нет. НАК «Азот» продолжает работать в штатном режиме. Пострадавших нет.

Как писал «Рамблер», 22 августа произошел пожар на кирпичном заводе в городе Давлеканово в Башкортостане. Площадь возгорания составила почти 5 тысяч квадратных метров.