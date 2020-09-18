Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Взрыв произошел на заводе «Азот» в Новомосковске под Тулой 

Аргументы Недели 14 минут назад
Взрыв произошел на заводе «Азот»
Фото: Вконтакте
Очевидцы пишут о происшествии в соцсетях, заметив огненный факел над одним из цехов крупнейших химических предприятий России.
По данным тульских спасателей, произошел взрыв компрессора в цехе. Пожарным удалось перекрыть метанолопровод и ликвидировать открытое горение.
По данным МЧС, авария случилась из-за подводящего водород трубопровода, который был на ремонте. Во время его запуска произошла разгерметизация, которая сопровождалась хлопком и выгоранием водорода.
Угрозы экологии нет. Завод «Азот» продолжает работать в штатном режиме. На территории предприятия остаются пожарные расчеты. Они контролируют ситуацию.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Аргументы Недели: последние новости
ФСБ арестовало подразделение МВД по борьбе с наркотиками в Псковской области ФСБ арестовало подразделение МВД по борьбе с наркотиками в Псковской области Власти Ярославля объявили награду в полмиллиона за информацию о мужчине, подозреваемом в изнасиловании и убийстве двух девочек Власти Ярославля объявили награду в полмиллиона за информацию о мужчине, подозреваемом в изнасиловании и убийстве двух девочек Доктор Мясников оценил возможное отравление Навального Доктор Мясников оценил возможное отравление Навального
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каждый десятый пациент с COVID возвращается в больницы
Каждый десятый пациент с COVID возвращается в больницы
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Раскрыта судьба внучек Лукашенко
Раскрыта судьба внучек Лукашенко
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение