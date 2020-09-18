Взрыв произошел на заводе «Азот»

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Очевидцы пишут о происшествии в соцсетях, заметив огненный факел над одним из цехов крупнейших химических предприятий России

По данным тульских спасателей, произошел взрыв компрессора в цехе. Пожарным удалось перекрыть метанолопровод и ликвидировать открытое горение.

По данным МЧС, авария случилась из-за подводящего водород трубопровода, который был на ремонте. Во время его запуска произошла разгерметизация, которая сопровождалась хлопком и выгоранием водорода.

Угрозы экологии нет. Завод «Азот» продолжает работать в штатном режиме. На территории предприятия остаются пожарные расчеты. Они контролируют ситуацию.