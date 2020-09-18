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Добровинский отреагировал на лишение Пашаева статуса адвоката 

Вероника Полынина 18 минут назад
Добровинский отреагировал на санкции к Пашаеву
Фото: РИА Новости
Адвокат Александр Добровинский заявил, что будет скучать по своему коллеге Эльману Пашаеву, которого ранее в пятницу лишили адвокатского статуса.
Добровинский заявил, что считает неэтичным комментировать решение адвокатской палаты Северной Осетии о наказании для своего оппонента по делу Михаила Ефремова.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично. Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова. Но говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — заявил Добровинский «360».

Пашаева лишили статуса адвоката
Как сообщал «Рамблер», в пятницу адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики во время судебного процесса по делу о смертельном ДТП с участием Эльмана Пашаева.
Комментарии 7
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Республика Северная Осетия — Алания
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