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Солдаты застрелили сослуживца на Урале 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Солдаты застрелили сослуживца на Урале
Фото: РИА Новости
Военнослужащий-контрактник погиб в Свердловской области в результате неосторожного обращения с огнем своих сослуживцев.
По информации Ura.ru, солдаты готовились затупить в караул и баловались с оружием. Прогремел выстрел, который попал в одного из военнослужащих. Позже в госпитале он скончался.
В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт гибели контрактника. Командование Еланского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.

«По предварительным данным военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности. Произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника», — сообщили в ЦВО.

Трагедия произошла в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани, который не раз попадал в сводки новостей из-за различных инцидентов. В августе 2017 года в военном городке произошла массовая драка с участием полутора сотен солдат.
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Происшествия , МВД , Свердловская Область
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