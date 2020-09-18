Солдаты застрелили сослуживца на Урале 

Военнослужащий-контрактник погиб в Свердловской области в результате неосторожного обращения с огнем своих сослуживцев.

По информации Ura.ru, солдаты готовились затупить в караул и баловались с оружием. Прогремел выстрел, который попал в одного из военнослужащих. Позже в госпитале он скончался.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт гибели контрактника. Командование Еланского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами

«По предварительным данным военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности. Произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впереди стоящего военнослужащего-контрактника», — сообщили в ЦВО.

Трагедия произошла в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани, который не раз попадал в сводки новостей из-за различных инцидентов. В августе 2017 года в военном городке произошла массовая драка с участием полутора сотен солдат.