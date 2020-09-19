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Телефоны на сумму более 1 млн рублей похитили из столичного интернет-магазина 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
В Москве похитили телефоны на 1 млн рублей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовно дело возбуждено после кражи сотовых телефонов из офиса интернет-магазина на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.
По версии следствия, неизвестный проник в офис на улице Таганрогская, дом 11, корпус 3 через окно на первом этаже и похитил телефоны на сумму 1,2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовно дело по статье "Кража".
Ранее в ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж. По версии следствия, подозреваемый пытался проникнуть в частный дом, однако заметив, что за ним наблюдают, попытался скрыться.
До этого в Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Он проник в дом к пожилой женщине, ударил ее утюгом, забрал найденные деньги и скрылся.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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