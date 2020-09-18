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Неизвестный прорвался в резиденцию посла США в Москве 

Вероника Полынина 50 минут назад
Неизвестный прорвался в резиденцию посла США в Москве
Фото: ТАСС
Неизвестный мужчина прорвался на автомобиле Range Rover на территорию резиденции посла США в Москве, передает ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию.
В результате происшествия никто не пострадал. В момент атаки посла в здании не было. Водитель задержан. По предварительной информации, это гражданин России, он был пьян.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как писал «Рамблер», в августе водитель бронированного внедорожника протаранил железный забор КПП на границе с Абхазией в Адлере. Позже выяснилось, что за рулем был помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба. Он объяснил, что на КПП образовалась большая очередь, он устал ждать и решил «просто поехать».
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Происшествия , Ахра Авидзба , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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