Неизвестный прорвался в резиденцию посла США в Москве 

Неизвестный мужчина прорвался на автомобиле Range Rover на территорию резиденции посла США Москве , передает ТАСС со ссылкой на американскую дипмиссию.

В результате происшествия никто не пострадал. В момент атаки посла в здании не было. Водитель задержан. По предварительной информации, это гражданин России, он был пьян.

Обстоятельства произошедшего выясняются.