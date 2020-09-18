В захламленной квартире отрыли труп 

В заваленной мусором петербургской квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

16 сентября экстренные службы вскрыли дверь в квартиру на Пражской улице после того как соседи пожаловались на ползающих по стенам червей, пишет «Комсомольская правда»

Внутри сотрудники МЧС и полицейские увидели горы мусора, которые доходили до потолка и после вскрытия квартиры посыпались на лестничную клетку. Чтобы войти в жилище, спасателям пришлось сбрасывать мусор прямо на лестницу, однако сильно продвинуться не получилось из-за большого объема хлама.

В квартире ранее проживали 65-летняя пенсионерка и ее муж-инвалид. В последнее время никто из соседей жильцов не видел.

На третий день работы в захламленной квартире спасатели и коммунальщики обнаружили труп мужчины.

На место выехали сотрудники СК. Утилизацию мусора пока приостановили, полицейские огородили территорию лентой.

Как писал «Рамблер», в 2019 году спасатели обнаружили в заваленной мусором квартире пятилетнюю девочку. Она не разговаривала, боялась воды, в ее шею вросла резинка для волос. Мать девочки задержали по подозрению в покушении на убийство ребенка, позже ее признали невменяемой.