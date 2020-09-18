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«Они в отчаянии»: пираты угрожают убить россиян 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Пираты, захватившие российских моряков в Экваториальной Гвинее, угрожают их убить. Об этом рассказала жена одного из заложников Ирина Перфильева.

«Мы разговариваем с нашими родными каждый день, они звонят со спутниковых телефонов пиратов. Их прессуют: не дают еды, воды, стреляют, угрожают. Они в отчаянии, еле держатся», — сообщила она «Интерфаксу».

Пираты требовали выкуп у судовладельца, однако денег так и не дождались. Тогда морякам разрешили связаться с родственниками и сообщить им, что пираты больше не могут держать их в плену.
По словам Перфильевой, захватчики угрожают расстреливать заложников по одному. Один из россиян, по предварительной информации, ранен в ногу.
На Гвинейский залив приходится 45% случаев мирового пиратства.
Как сообщал «Рамблер», 9 мая трое граждан России были захвачены пиратами с судов Djibloho и Rio Mitong. В плену находятся трое граждан России из Севастополя и Симферополя.
Комментарии
Происшествия , Видео , Интерфакс , Экваториальная Гвинея
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