Потоп в центре Москвы: Авария в Белом доме попала на видео 

Telegram-канал РБК опубликовал видео, на котором запечатлены протечки в здании Белого дома в Москве. Пресс-служба правительства предоставила этот ролик в ответ на запрос о причинах проведения дорогостоящей реконструкции.

На записи видно, что из пола в гараже правительства бьют две струи, а вода из трубы на потолке заливает машину с мигалкой. В кабмине рассказали, что у здания разрушилось гидроизоляционное покрытие, инженерные системы износились и кровля оказалась в аварийном состоянии.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что на реконструкцию Дома правительства из бюджета выделят 5,27 миллиарда рублей в течение нескольких лет.

По данным РБК, деньги, в частности, планируют направить на ремонт в Зале наград и Аванзале, а также на благоустройство прилегающей территории.