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Потоп в центре Москвы: Авария в Белом доме попала на видео 

Мария Иванова 1 час назад
Потоп в центре Москвы: Авария в Белом доме попала на видео
Фото: ТАСС
Telegram-канал РБК опубликовал видео, на котором запечатлены протечки в здании Белого дома в Москве. Пресс-служба правительства предоставила этот ролик в ответ на запрос о причинах проведения дорогостоящей реконструкции.
На записи видно, что из пола в гараже правительства бьют две струи, а вода из трубы на потолке заливает машину с мигалкой. В кабмине рассказали, что у здания разрушилось гидроизоляционное покрытие, инженерные системы износились и кровля оказалась в аварийном состоянии.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что на реконструкцию Дома правительства из бюджета выделят 5,27 миллиарда рублей в течение нескольких лет.
По данным РБК, деньги, в частности, планируют направить на ремонт в Зале наград и Аванзале, а также на благоустройство прилегающей территории.
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Происшествия , РБК , Москва
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