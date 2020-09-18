Непогода убила человека в Москве 

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За время мощных ливней и ураганного ветра, обрушившихся на Москву 17 сентября, погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, всех пострадавших пришлось госпитализировать. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. При каких именно обстоятельствах они получили травмы, не уточняется.

Как сообщал «Рамблер», за сутки в Подмосковье и столице выпало три четверти месячной нормы осадков. По данным «Регион Online», из-за непогоды без света остались 2,5 тысячи человек в 65 населенных пунктах региона.

Днем 17 сентября сообщалось о трех местных жителях, пострадавших в результате падения деревьев. Ветер повалил как минимум 19 деревьев, повреждения получили семь машин и автобусная остановка.