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«Одну хотел изнасиловать, вторую убил и надругался» 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
«Рыбинский маньяк» Виталий Молчанов, подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек, свое первое убийство и попытку изнасилования совершил в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет URA.RU.
Задержан убийца девочек в Рыбинске
Как сообщал «Рамблер», ранее в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер 9 и 14 лет с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что девочки были изнасилованы. Сегодня появилась информация о задержании сожителя матери детей Виталия Молчанова, который дал признательные показания.
По данным источников в правоохранительных органах, свое первое убийство и попытку изнасилования Молчанов совершил в Екатеринбурге в 2009 году.

«Одну из девушек он хотел изнасиловать, но она сумела убежать (по этим действиям ему инкриминировалось незаконное лишение свободы и попытка изнасилования). Вторую убил и надругался над ее телом», — рассказал источник.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в июле 2010 года осудил Молчанова на девять лет лишения свободы. При этом суды трижды отказывали ему в условно-досрочном освобождении.
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Происшествия , Видео , Виталий Молчанов , СКР , МВД , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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