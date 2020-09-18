«Одну хотел изнасиловать, вторую убил и надругался» 

Как сообщал «Рамблер», ранее в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в Рыбинске тел двух сестер 9 и 14 лет с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что девочки были изнасилованы. Сегодня появилась информация о задержании сожителя матери детей Виталия Молчанова, который дал признательные показания.

По данным источников в правоохранительных органах, свое первое убийство и попытку изнасилования Молчанов совершил в Екатеринбурге в 2009 году.

«Одну из девушек он хотел изнасиловать, но она сумела убежать (по этим действиям ему инкриминировалось незаконное лишение свободы и попытка изнасилования). Вторую убил и надругался над ее телом», — рассказал источник.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в июле 2010 года осудил Молчанова на девять лет лишения свободы. При этом суды трижды отказывали ему в условно-досрочном освобождении.