«Хотели выпить кофе, а пол рухнул» 

Две пенсионерки из сахалинского города Корсаков пострадали в результате обрушения балкона. Об этом сообщает «Сахалин. Инфо».

Инцидент произошел на третьем этаже дома 39 на Советской улице. По данным Telegram-канала «112», женщины вышли на балкон выпить кофе и пол под ними внезапно рухнул. Канала опубликовал запись, на которой видно, как они лежат на асфальте среди обломков.

Обе женщины выжили, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Сахалин. Инфо» отмечает, что проверкой инцидента занялась прокуратура Сахалинской области. Прокуроры выясняют, соблюдались ли требования по содержанию многоквартирного дома.

Как сообщал «Рамблер», в конце августа во Владивостоке рухнул балкон вместе с вышедшим на него мужчиной. Местная прокуратура выяснила, что двухэтажный дом, в котором живет мужчина, признали аварийным еще в 2013 году, его включили в муниципальную программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья.