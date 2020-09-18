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«Хотели выпить кофе, а пол рухнул» 

Мария Иванова 1 час назад
«Хотели выпить кофе, а пол рухнул»
Фото: ТАСС
Две пенсионерки из сахалинского города Корсаков пострадали в результате обрушения балкона. Об этом сообщает «Сахалин. Инфо».
Инцидент произошел на третьем этаже дома 39 на Советской улице. По данным Telegram-канала «112», женщины вышли на балкон выпить кофе и пол под ними внезапно рухнул. Канала опубликовал запись, на которой видно, как они лежат на асфальте среди обломков.
Обе женщины выжили, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
«Сахалин. Инфо» отмечает, что проверкой инцидента занялась прокуратура Сахалинской области. Прокуроры выясняют, соблюдались ли требования по содержанию многоквартирного дома.
Как сообщал «Рамблер», в конце августа во Владивостоке рухнул балкон вместе с вышедшим на него мужчиной. Местная прокуратура выяснила, что двухэтажный дом, в котором живет мужчина, признали аварийным еще в 2013 году, его включили в муниципальную программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья.
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Происшествия , Sakhalin.info , Корсаков
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