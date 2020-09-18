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В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб
Фото: РИА Новости
Фотограф разбился насмерть, упав с Мокринского железнодорожного моста в Чувашии, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Около 20.50 17 сентября 27-летний фотограф из Чебоксар при производстве фотосъемки на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе, сорвался и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской республике проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, трагедия произошла во время съемки выступления музыкальной группы.
Мокриинский железнодорожный мост через реку Утка был построен в 1918 году, в настоящий момент не используется по назначению, включен в список памятников истории и культуры Канашского района. Живописный железобетонный арочный виадук пользуется большой популярностью у туристов.
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Происшествия , СКР , Чебоксары , Чувашская Республика
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