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«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил их» 

Артём Кульша 17 минут назад
«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил их»
Фото: соцсети
Рыбинский маньяк Виталий Молчанов, убивший двух несовершеннолетних девочек, дал признательные показания на месте задержания. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
15 сентября, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали об обнаружении тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти в квартире в городе Рыбинске, а 16-го — об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении них, а также о том, что в совершении преступлений подозревается Молчанов, сожитель матери девочек.
Сегодня полицейские обнаружили его лежащим в кустах неподалеку от места преступления, задержали и допросили.

«Вот. Она сказала: " (Неразборчиво. — Прим. ред.) ложитесь пораньше". Все. В восемь часов… Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и как бы убил их», — заявил мужчина сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что Молчанов, возможно, совершил две неудачные попытки самоубийства — в квартире сразу после убийства девочек и лежа в кустах практически без движения в расчете умереть от обезвоживания.
Комментарии
Происшествия , Виталий Молчанов , СКР
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