Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео

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Россиянин голышом разнес заправку в Крыму и попал на видео 

Lenta.ru 42 минуты назад
Российский турист голышом устроил разнос на одной из автомобильных заправочных станций Керчи в Крыму. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный мужчина, который лежит на полу, а вокруг него стоят несколько сотрудников Росгвардии. При этом видны сброшенные с прилавков товары.
В подписи к посту утверждается, что турист вел себя неадекватно — повредил витрины, припаркованную машину, бегал голый по территории заправки «Атан» и выкрикивал «заклинания». Предположительно, он находился под действием наркотических веществ.
Пользователи сети обсудили инцидент в комментариях. «Вот наглядный пример того, что наркота до хорошего не доводит», «Жаль, что днем никого он не смутил голый в центре города и допустили погром гостиницы и заправки», «Очень печально и страшно, что нас окружают такие люди», — писали они.
Также известно, что до этого мужчина разнес номер в отеле, выбил лобовое стекло в машине и днем бегал голым по центру Керчи. Как уточняет портал «Новости Крыма», прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира для дальнейшего разбирательства.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Росгвардия , МВД , Керчь , Республика Крым
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