Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео

Российский турист голышом устроил разнос на одной из автомобильных заправочных станций Керчи Крыму . Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный мужчина, который лежит на полу, а вокруг него стоят несколько сотрудников Росгвардии . При этом видны сброшенные с прилавков товары.

В подписи к посту утверждается, что турист вел себя неадекватно — повредил витрины, припаркованную машину, бегал голый по территории заправки «Атан» и выкрикивал «заклинания». Предположительно, он находился под действием наркотических веществ.

Пользователи сети обсудили инцидент в комментариях. «Вот наглядный пример того, что наркота до хорошего не доводит», «Жаль, что днем никого он не смутил голый в центре города и допустили погром гостиницы и заправки», «Очень печально и страшно, что нас окружают такие люди», — писали они.