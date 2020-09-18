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Решена судьба суда над срочником Шамсутдиновым 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Решена судьба суда над срочником Шамсутдиновым
Фото: РИА Новости
Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, открывшего огонь по сослуживцам, будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом говорится в карточке дела на сайте 2-го Восточного окружного военного суда.
В карточке отмечено, что дело поступило 17 сентября, его рассмотрит судья Антонов Антон Григорьевич.

«Признак рассмотрения дела — рассматривается с участием присяжных заседателей», — сообщается на сайте.

Также уточняется, что участие в процессе примут три адвоката Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.
Как сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».
Происшествия , Антон Антонов , Руслан Нагиев , Рамиль Шамсутдинов
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