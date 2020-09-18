Решена судьба суда над срочником Шамсутдиновым 

Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова , открывшего огонь по сослуживцам, будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом говорится в карточке дела на сайте 2-го Восточного окружного военного суда.

В карточке отмечено, что дело поступило 17 сентября, его рассмотрит судья Антонов Антон Григорьевич

«Признак рассмотрения дела — рассматривается с участием присяжных заседателей», — сообщается на сайте.

Также уточняется, что участие в процессе примут три адвоката Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.

Как сообщал «Рамблер», 25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства».