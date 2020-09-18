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Стена обрушилась в строительном цехе в Новосибирске 

ТК «Звезда» и ещё 7 2 часа назад
Стена обрушилась в строительном цехе в Новосибирске
Фото: МЧС РФ
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
В здании производственно-строительного предприятия в Новосибирске произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Сообщение о нештатной ситуации в Первомайском районе на улице Твардовского в Первомайском районе поступило в экстренные службы 18 сентября в 11.19 по местному времени.
Согласно оперативной информации МЧС, пострадавших в результате обрушения стены нет. После проверки всех помещений здания пожарно-спасательные подразделения установили, что людей в здании в момент происшествия не было.
Как было установлено в ходе осмотра места обрушения, стена упала в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании предприятия.
Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области ликвидирует последствия происшествия. Пожарно-спасательные службы разбирают обрушенные конструкции предварительно на общей площади порядка 200 квадратных метров.
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Происшествия , МЧС , Новосибирск , Новосибирская Область
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