Пикантная фотосессия на полицейском авто 

21-летняя блогерша Эмми Расс устроила пикантную фотосессию на патрульном автомобиле у полицейского участка в Гамбурге. Девушка решила сделать несколько снимков для своего Instagram и была задержана сотрудниками полиции. Как сообщает Daily Star, Эмми обвинили в нанесении ущерба, после того, как на капоте автомобиля обнаружились вмятины. Теперь красотке грозит штраф в несколько сотен евро. Кроме того, полицейские конфисковали телефон девушки для проведения расследования.

«Да, наши патрульные машины могут быть очень сексуальными! Можете их сфотографировать! Но сидеть или забираться на автомобиль — это уже слишком далеко!» — заявили в полиции.