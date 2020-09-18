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Пикантная фотосессия на полицейском авто 

Александр Котлеткин 1 час назад
21-летняя блогерша Эмми Расс устроила пикантную фотосессию на патрульном автомобиле у полицейского участка в Гамбурге. Девушка решила сделать несколько снимков для своего Instagram и была задержана сотрудниками полиции. Как сообщает Daily Star, Эмми обвинили в нанесении ущерба, после того, как на капоте автомобиля обнаружились вмятины. Теперь красотке грозит штраф в несколько сотен евро. Кроме того, полицейские конфисковали телефон девушки для проведения расследования.
«Да, наши патрульные машины могут быть очень сексуальными! Можете их сфотографировать! Но сидеть или забираться на автомобиль — это уже слишком далеко!» — заявили в полиции.
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