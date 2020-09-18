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Неизвестные «заминировали» около 10 вузов Москвы 

ТАСС 1 час назад
Неизвестные «заминировали» около 10 вузов Москвы
Фото: depositphotos.com
Неизвестные "заминировали" в пятницу порядка 10 столичных вузов. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в порядка 10 вузах Москвы. Во многих из них проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуирован корпус МГУ на улице Фридриха Энгельса, НИУ МГСУ в подмосковных Мытищах и на Спартаковской улице в Москве, а также РГУ имени А. Н. Косыгина.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.
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Происшествия , ФСБ , МГУ , Москва
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