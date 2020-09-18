Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео 

Подозреваемый в жестоком убийстве двух девочек в Ярославской области попал в объектив камеры наружного наблюдения. Предположительно, запись была сделана в день совершения преступления. На кадрах видно, как мужчина спокойно выходит из подъезда дома, где были убиты дети и, надевая капюшон, уходит в неизвестном направлении. Известно также, что перед убийством несовершеннолетних девочек, он обналичил все свои сбережения.
Напомним, в начале этой неделе Рыбинск потрясла новость о жутком преступлении. Вернувшаяся с работы мать обнаружила тела своих дочерей 9 и 14 лет. Под подозрение следствия попал сожитель женщины — 40-летний Виталий Молчанов. Мужчину объявили в розыск.