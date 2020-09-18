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СК пресек перепродажу билетов в театры через сайты-двойники 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
СК пресек перепродажу билетов в театры через сайты-двойники
Фото: depositphotos/dedivan1923
Сотрудники Следственного комитета РФ и МВД России пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в театры и на футбольные матчи. Как сообщает ТАСС, их реализовывали по завышенной цене.
Организованная группа злоумышленников была раскрыта во время расследования уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт.

"По данным следствия, с 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени Чехова, ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие", — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Через сеть поддельных сайтов перекупщики смогли реализовать билеты общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. В преступной группе состояли 50 человек, в том числе сотрудники call-центров, IT-специалисты и системные администраторы.
Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось провести обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.
Ранее специалисты рассказали о поддельных сайтах по продаже билетов на экспресс-поезда "Сапсан". В правоохранительные органы обратились граждане, которые заплатили за проездные документы, но не получили ни билеты, ни возврат средств.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , МВД
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