СК пресек перепродажу билетов в театры через сайты-двойники 

Организованная группа злоумышленников была раскрыта во время расследования уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт.

"По данным следствия, с 2018 по 2020 годы участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, МХТ имени Чехова, ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие", — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Через сеть поддельных сайтов перекупщики смогли реализовать билеты общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. В преступной группе состояли 50 человек, в том числе сотрудники call-центров, IT-специалисты и системные администраторы.

Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось провести обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.

Ранее специалисты рассказали о поддельных сайтах по продаже билетов на экспресс-поезда "Сапсан". В правоохранительные органы обратились граждане, которые заплатили за проездные документы, но не получили ни билеты, ни возврат средств.