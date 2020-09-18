Российская служебная собака раскрыла кражу шашлыка 

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Ханты-Мансийске полицейская собака помогла найти россиянина, укравшего десять килограммов куриного мяса и два шампура у местного предпринимателя. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Служебная собака взяла след и привела сотрудников полиции к гаражному кооперативу, где был найден подозреваемый. 27-летний безработный житель Свердловской области хотел устроить пикник с друзьями. К приезду следственно-оперативной группы он успел пожарить украденный шашлык.

Молодого человека арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которую ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что москвичка вызвала сантехника и лишилась спрятанных в носке денег. Пострадавшая недосчиталась 230 тысяч рублей. В полиции выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.