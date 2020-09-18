Россиянин изнасиловал несовершеннолетних мальчиков 

Житель Новосибирской области изнасиловал несовершеннолетних мальчиков и был арестован за это. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили изданию, что, согласно версии следствия, некоторое время назад в Убинском районе 20-летний ранее судимый мужчина совершил сексуальное насилие в отношении нескольких 10-летних мальчиков.

Он был задержан и арестован за это. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В свою очередь, осведомленный собеседник рассказал изданию, что 10-12 сентября безработный подозреваемый, ранее судимый за кражу, изнасиловал троих мальчиков в лесу около села Кожурла. Он признался в совершении преступления.

Во вторник, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления СК по Ярославской области рассказали об обнаружении в квартире в городе Рыбинске тел двух сестер девяти и 14-и лет с признаками насильственной смерти, а позавчера — об установлении факта совершения сексуального насилия в отношении них.