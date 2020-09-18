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Пилот самолёта погиб под Ульяновском в результате жёсткой посадки 

News.ru и ещё 15 1 час назад
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
На территории Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. В результате происшествия погиб пилот. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Красное Сюндюково. Самолётом владеет индивидуальный предприниматель. Полёт, закончившийся трагедией, с органами организации воздушного движения не согласовывался.

Произошла жёсткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G. Пилот судна погиб, — передаёт РИА Новости сообщение прокуратуры.

По факту случившегося надзорное ведомство и Приволжское СУ СК на транспорте начали проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, вертолёт совершил аварийную посадку в Магаданской области. На борту находились три человека.
Ми-8 сел в 160 километрах от посёлка Омсукчан на территории артели компании «Полиметалл».
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Ульяновская Область
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