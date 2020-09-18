Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мосгорсуд рассмотрит возможность освобождения Фургала из СИЗО 

News.ru 48 минут назад
Мосгорсуд проверит жалобу адвокатов бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые настаивают на освобождении из-под стражи своего подзащитного, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов.
Защитники просят отменить решение Басманного суда Москвы, который постановил продлить срок ареста до 9 декабря 2020 года, и освободить Сергея Фургала из-под стражи, сообщает РИА Новости.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Следственный комитет РФ считает, что политик причастен к организации убийств бизнесменов, совершённых в 2000-х годах.
Отмечается, что Сергей Фургал не признал свою вину.
Как писал NEWS.ru ранее, 16 сентября 2020 года Мосгорсуд отложил заседание в связи с тем, что Сергей Фургал не успел ознакомиться с материалами уголовного дела. Как сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, суд перенёс заседание на 18 сентября, в этот же день будет рассмотрена жалоба стороны защиты на продление ареста Сергея Фургала.
News.ru: последние новости
Главу Клина заподозрили в растрате казны на содержание прислуги Главу Клина заподозрили в растрате казны на содержание прислуги На Украине врачи заставили женщину забрать домой ампутированные ноги мужа На Украине врачи заставили женщину забрать домой ампутированные ноги мужа Гражданская жена Тесака рассказала о его планах в тюрьме Гражданская жена Тесака рассказала о его планах в тюрьме
Комментарии 9
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости , Москва , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение