Защитники просят отменить решение Басманного суда Москвы , который постановил продлить срок ареста до 9 декабря 2020 года, и освободить Сергея Фургала из-под стражи, сообщает РИА Новости.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Следственный комитет РФ считает, что политик причастен к организации убийств бизнесменов, совершённых в 2000-х годах.

Отмечается, что Сергей Фургал не признал свою вину.

Как писал NEWS.ru ранее, 16 сентября 2020 года Мосгорсуд отложил заседание в связи с тем, что Сергей Фургал не успел ознакомиться с материалами уголовного дела. Как сообщил адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, суд перенёс заседание на 18 сентября, в этот же день будет рассмотрена жалоба стороны защиты на продление ареста Сергея Фургала.