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Жена Ефремова посетила актёра в СИЗО 

RT на русском 37 минут назад
Жена Ефремова посетила актёра в СИЗО
Фото: РИА Новости
Жена Михаила Ефремова София Кругликова впервые посетила осуждённого актёра в следственном изоляторе.

«В соответствии с действующими правилами краткосрочные свидания по длительности не превышают двух часов. Проводятся они в специальном помещении. В СИЗО-5 это кабины, разделённые стеклянной перегородкой, в кабинах установлены стулья и телефонные аппараты, через которые и происходит общение», — рассказал RT источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Секретарь ОНК Алексей Мельников подтвердил эту информацию.
Ранее член ОНК Георгий Иванов, посетивший Ефремова в изоляторе, заявил, что актёра перевели из карантинной камеры в обычную.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Мельников , Георгий Иванов , ФСИН
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