Жена Ефремова посетила актёра в СИЗО 

«В соответствии с действующими правилами краткосрочные свидания по длительности не превышают двух часов. Проводятся они в специальном помещении. В СИЗО-5 это кабины, разделённые стеклянной перегородкой, в кабинах установлены стулья и телефонные аппараты, через которые и происходит общение», — рассказал RT источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.