Ефремов в тюремном сроке увидел «высший замысел»

Актер Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами Русского тюремного театра.

Актер отметил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии , поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.

"Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество. — Прим. ред.), — сказал артист и рассмеялся.

При этом он добавил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать театр "за решеткой".