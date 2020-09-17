Ефремов в тюремном сроке увидел «высший замысел»

Актер Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами Русского тюремного театра.
Актер отметил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.
"Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК сидят (мошенничество. — Прим. ред.), — сказал артист и рассмеялся.
При этом он добавил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать театр "за решеткой".
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.