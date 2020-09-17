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СМИ раскрыли содержание последнего письма «Тесака» возлюбленной 

РИА Новости 15 минут назад
Раскрыто содержание последнего письма «Тесака»
Фото: РИА Новости
Покончивший с собой националист Максим Марцинкевич ("Тесак") написал перед смертью своей возлюбленной письмо, в котором признался в "идеологически обоснованных убийствах" и попросил ее позаботиться о своих родных, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, Марцинкевич попросил у нее прощения за то, что "сделал это" (совершил самоубийство — Прим. ред.).

"Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я", — написал он.

Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершенных преступлениях и назвал националистические взгляды "заблуждениями". Также телеканал сообщил, что "Тесак" попросил девушку поддержать его родных и "постараться стать счастливой".
Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
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Комментарии 1
Происшествия , Максим Марцинкевич , ФСИН , РЕН ТВ
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