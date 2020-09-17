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Украинке отдали ампутированные ноги мужа 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Фото: РИА Новости
На Украине в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал "Тут.инфо".
Как рассказала подруга женщины, с которой та оставила своих детей, ее знакомой сказали дождаться завершения операции супруга.

"Ей сказали в больнице: "Придешь утром, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой", — рассказала она на сессии районного совета.

Женщине выдали ампутированные части тела мужа, но по дороге она упала в обморок.
Главврач больницы, где проходила операция, заявил, что супруга пациента не знала алгоритма действий, которого она должна была придерживаться. По его словам, если у нее была возможность похоронить ноги на кладбище, где в дальнейшем должен был покоиться ее муж, то она должна была их забрать. В противном случае ей следовало обратиться к заведующему отделением либо к его руководителю. Тогда бы этим вопросом занималась администрация района или города.
Также он пожаловался, что 15 лет назад у больницы был центр утилизации, но его разворовали местные жители и сдали на металлолом. Поведение женщины он назвал "прихотями".
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